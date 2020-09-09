В посольстве РФ подтвердили захват двоих россиян пиратами в Гвинейском заливе

ПРЕТОРИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Двое россиян были захвачены пиратами в Гвинейском заливе с борта рефрижераторного судна Water Phoenix. Эту информацию подтвердило в среду посольство России в Нигерии.

"Подтверждаем, что 8 сентября в 30 км от города Лагоса (Нигерия) в результате пиратского нападения с судна Water Phoenix были похищены двое россиян", - говорится на официальном портале посольства РФ в Нигерии. - "Со своей стороны, во взаимодействии с правоохранительными органами Нигерии предпринимаем усилия по выяснению местоположения и освобождению заложников".

Как передал нигерийский портал Nigerian Tribune, захвачены капитан судна и еще один член экипажа, оба они россияне. Остальным 16 членам команды судна удалось укрыться в специально оборудованном помещении. Экипаж состоит из 18 моряков: 7 россиян и 11 филиппинцев.

Специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Dryad Global сообщил, что пираты атаковали у берегов Нигерии рефрижераторное судно Water Phoenix, шедшее под флагом Либерии. В момент нападения оно находилось к юго-западу от порта Лагос, идя из нидерландского порта Эймейден. Судно принадлежит, согласно имеющимся данным, зарегистрированной в Германии компании.

Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион мира с точки зрения угрозы со стороны пиратов. В первом квартале текущего года 45% случаев мирового пиратства произошли в этом заливе.