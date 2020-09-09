В Сочи задержали женщину, которая совершила поджог 11 автомобилей

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Сочи задержали приезжую из Красноярского края, которая совершала поджоги чужих автомобилей, бросая в салоны бутылки с зажигательной смесью. Общая сумма ущерба составил более 1,9 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, распространенном в среду.

По данным пресс-службы, в отдел полиции Адлерского района по городу Сочи обратился местный житель. Мужчина рассказал, что ночью неизвестный поджег его автомобиль. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения. В результате была установлена личность и местонахождение подозреваемой.

"45-летнюю приезжую из Красноярского края полицейские задержали на одной из улиц города-курорта и доставили в отдел полиции. Установлено, что злоумышленница, разбив боковое стекло автомобиля, бросила в салон бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылась. В ходе дальнейшего разбирательства правоохранители установили причастность подозреваемой к совершению 10 фактов аналогичной противоправной деятельности на территории города Сочи. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 1 900 000 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Женщине грозит до 5 лет тюрьмы. В период предварительного следствия ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.