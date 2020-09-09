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Задержание россиян в Белоруссии
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Краснов: в провокации с задержанием россиян в Минске участвовали несколько спецслужб

Генеральный прокурор России отметил, что их заманили в республику обманным путем

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Несколько иностранных спецслужб были задействованы в провокации с задержанием в Минске перед президентскими выборами в Белоруссии 33 граждан России, которых заманили в республику обманным путем. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

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"Президент уже высказался по ситуации с задержанием граждан России, и, изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств", - сказал он в интервью газете "Коммерсантъ". "Уже есть понимание, что спецслужб было несколько", - отметил Краснов. Он напомнил, что Следственным комитетом по данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение.

Краснов сообщил, что готовы был сам отправиться в Минск для разрешения ситуации с задержанием россиян.

"Генпрокуратура незамедлительно отреагировала на эту ситуацию. Я сам готов был вылететь на переговоры в Минск, но этого не потребовалось", - отметил он. Краснов сообщил, что в порядке, предусмотренном Минской конвенцией о правовой помощи, генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку был направлен запрос за его подписью, который был удовлетворен, и граждан РФ передали российской стороне.

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БелоруссияРоссияКраснов, Игорь ВикторовичЗадержание россиян в Белоруссии
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