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Дело историка Олега Соколова

На теле аспирантки, в убийстве которой обвинили историка Соколова, найдены следы удушения

Эти травмы не являются причиной смерти, отметил гособвинитель, оглашая материалы экспертизы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты обнаружили следы удушения на теле аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняют историка Олега Соколова. Смерть девушки наступила от огнестрельного ранения головы, следует из медицинской экспертизы, оглашенной на заседании Октябрьского районного суда Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

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"При исследовании установлены <…> повреждения подъязычной кости и щитовидного хряща, которые образовались от действия тупого объекта в передний отдел шеи. <…> Данные травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью <…> и не являются причиной смерти. <…> Смерть наступила от огнестрельных ранений головы", - сказала гособвинитель, оглашая материалы экспертизы.

Кроме того, специалисты не обнаружили следов психотропных, наркотических и сильнодействующих лекарств в крови девушки. На заседании также были оглашены показания соседки историка, которая заявила, что слышала ссору Соколова и Ещенко и то, как он якобы избил девушку.

"По хронологии действий подсудимого в момент совершенного преступления хотела бы пояснить, что последний сначала совершил выстрел в голову из обреза, изготовленного из 5,6-мм охотничьего карабина "ТОЗ-17-01", <…> после чего руками сдавил шею Ещенко. <…> После этого, так она была еще жива, Соколов из указанного обреза произвел еще три выстрела с близкой дистанции в голову Ещенко", - пояснила ТАСС представитель семьи аспирантки Александра Бакшеева.

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