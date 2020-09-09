Эксперты: Ефремову могут смягчить приговор, если он сменит адвоката

"Думаю, что при грамотной, взвешенной и не скандализированной защите у Ефремова есть хорошие шансы на снижение срока наказания и, возможно, изменение режима лишения свободы на колонию-поселение при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции", - считает адвокат Игорь Татарович.

Он считает, что "суд вынес беспрецедентный по своей строгости приговор, аналогов которому сложно отыскать в современной судебной практике". Возможно, такое решение было принято под воздействием ряда субъективных факторов, которыми обильно характеризовалось разбирательство, поэтому у Ефремова есть все перспективы для смягчения приговора, сказал адвокат. "Главное, чтобы он и его защита не воспринимали процесс в качестве театрального представления, шоу или рекламной кампании, что, конечно же, не будет способствовать минимизации наказания", - сказал эксперт. Татарович также отметил, что в случае принятия законопроекта об амнистии к Ефремову могут ее применить, учитывая наличие у него госнаграды и специальных званий.

Адвокат Дмитрий Тараборин также считает шансы актера на смягчение наказания неплохими "при условии избрания им адекватной линии поведения". По его мнению, Ефремов должен безусловно признать вину, публично принести искренние извинения потерпевшим и полностью возместить ущерб. "Устранение сопутствующих раздражителей также благоприятно скажется на судьбе осужденного. В этом случае размер наказания может быть снижен на один-два года", - отметил адвокат. При этом следует иметь ввиду, сказал Тараборин, что это также существенно повлияет и на срок заявления ходатайства об условно-досрочном освобождении и на вероятность его удовлетворения.

Адвокат Сергей Колосовский считает, что суд назначил Ефремову среднее по сроку наказание при санкции статьи от 5 до 12 лет. По его словам, это свидетельствует о том, что "ни обвинение, ни защита ничего не сделали, либо обвинение и защита стоили друг друга. Поэтому при прочих равных шансы на снижение наказания в апелляции при смене защитника, безусловно, могут возрасти. Если, конечно, потерпевшие в ответ тоже не сменят представителя", - отметил Колосовский.

При этом один из адвокатов Виктор Погудин считает, что приговор будет смягчен и без смены адвоката. "Скорее всего, смена адвоката не повлияет на решение в апелляции, предполагаю, что наказание будет изменено в сторону смягчения", - добавил он. По словам Погудина, сумма компенсации может быть увеличена, а потерпевшие могут обратиться с гражданским иском в рамках другого судебного процесса.