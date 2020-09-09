В ОНК рассказали, что Ефремов остался недоволен качеством работы Пашаева

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за ДТП, в ходе беседы с членами Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) дал понять, что не удовлетворен качеством услуг, оказанным ему адвокатом Эльманом Пашаевым. Об этом сообщила ТАСС член ОНК Москвы Марина Литвинович, навестившая в среду актера в СИЗО.

"Ефремов прямо не высказался о качестве работы Пашаева, но дал понять, что не доволен ею. Он уточнил, что его договор с Пашаевым закончился вчера", - сказала Литвинович.

Ранее Литвинович сообщала, что Ефремов отказался от услуг Пашаева, а его семья ищет нового адвоката. Пашаев назвал эту информацию "глупостью" и сказал, что готовит расширенную апелляционную жалобу.

Во вторник Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актер был взят под стражу в зале суда. Суд также лишил Ефремова водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП, который ранее заявил иск на сумму 7,3 млн рублей.