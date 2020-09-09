Российская туристка умерла в Абхазии

СУХУМ, 9 сентября. /ТАСС/. Туристка из России 1942 года рождения умерла в среду в Республиканской больнице Сухума, предположительно, в результате инфаркта. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре республики.

"Отдыхавшую в Сухуме пожилую россиянку Людмилу Герасимову доставили на скорой помощи в Республиканскую больницу с сердечным приступом, но спасти ее не удалось. Предположительная причина смерти - инфаркт. Будет произведено вскрытие, которое позволит узнать точную причину смерти пожилой женщины", - сказал сотрудник прокуратуры.

По данным посольства России в Абхазии, Герасимова приехала в Сухум из города Коврова Владимирской области и отдыхала здесь со своей дочерью. "Посольство связалось с дочерью умершей, консульство уведомлено о произошедшем, сейчас она [дочь] собирает необходимые документы для отправки тела в РФ", - сказал ТАСС сотрудник посольства.