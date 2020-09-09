СМИ: в центре столицы Сомали произошел взрыв

ПРЕТОРИЯ, 9 сентября. /ТАСС/. Мощный взрыв произошел в среду в столице Сомали Могадишо в районе национального театра, неподалеку от президентского дворца. Об этом сообщил сомалийский информационный портал Gubjug News.

Сомалийская радиостанция Shabelle передала, что террорист подорвал себя около магазина, который продает чай. Данные о пострадавших пока не поступили.

На 10 сентября в Могадишо назначена встреча президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда с лидерами всех регионов страны в связи с предстоящими всеобщими выборами.