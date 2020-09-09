Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его "подставил"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за ДТП, не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил" его на эти восемь лет. Об этом он заявил в интервью журналистке и члену Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой, опубликованном в газете "Московский комсомолец" .

"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно", - приводит Меркачева слова Ефремова.

На прошлой неделе адвокат Эльман Пашаев в интервью телеканалу "Москва-24" спрогнозировал, что суд назначит Ефремову от 6 до 8 лет колонии общего режима по делу о ДТП.

Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович в среду сообщала, что Ефремов отказался от услуг Пашаева, а его семья ищет нового адвоката. Пашаев назвал эту информацию "глупостью" и сказал, что готовит расширенную апелляционную жалобу.