Суд арестовал вице-президента АО "Ланит" по делу о хищении более 600 млн рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца вице-президента АО "Ланит" Виктора Серебрякова, обвиняемого по делу о хищении более 600 млн рублей у Министерства энергетики РФ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении обвиняемого Серебрякова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 ноября", - огласила постановление судья Евгения Николаева.

Басманный суд в ближайшее время рассмотрит аналогичное ходатайство в отношении замминистра энергетики Анатолия Тихонова, который является основным фигурантом по этому делу, а также в отношении другого руководителя "Ланита", Владимира Макарова.

В ходе судебного заседания следователь мотивировал просьбу об аресте Серебрякова тем, что он может скрыться от следствия, связаться с неустановленными участниками преступления, уничтожить доказательства, которые в настоящее время собраны не в полном объеме, а также оказать давление на свидетелей. "Вина Серебрякова подтверждается показаниями свидетеля", - отметил представитель СК. Прокурор поддержал ходатайство следствия в полном объеме и отметил, что Серебрякову вменяется тяжкое преступление, которое совершено в составе организованной группы.

В свою очередь адвокат обвиняемого попросил избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест, либо запрет определенных действий, либо залог в размере до 10 млн рублей, который готова внести компания "Ланит". По словам защитника, согласно предъявленному обвинению, Серебряков "не играл главенствующую роль", поэтому необходимости для избрания ареста нет. "Свою вину я не признаю, хотя я участвовал в этом проекте, но осуществлял исключительно техническую часть в этой системе", - подчеркнул фигурант дела о хищении.

Согласно приобщенным в суде результатам оперативно-разыскных мероприятий, за последние пять лет вице-президент АО "Ланит" Серебряков более 29 раз посещал различные страны, в частности в Европе и Азии. Как следует из материалов дела, оно было возбуждено 10 марта, а срок следствия по нему в последний раз был продлен до 10 декабря.

Позиция компании

В "Ланите" подчеркнули, что открыты для любых проверок, готовы сотрудничать со следствием и предоставлять все требуемые материалы. "В своей деятельности "Ланит" придерживается самых строгих этических правил ведения бизнеса и полностью соблюдает законодательство. В настоящее время компания работает в обычном режиме, мы продолжаем выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Дело энергетиков

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие установило причастность к хищению не менее 603 млн рублей бывшего директора ФГБУ "РЭА" Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Все они задержаны. Им предъявлены обвинения в мошенничестве. С лета 2019 года Тихонов является заместителем министра энергетики.