Более 240 правоохранителей получили ранения в ходе беспорядков в Портленде

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Более 240 сотрудников федеральных правоохранительных ведомств получили за последние пару месяцев ранения в результате нападений на них со стороны участников беспорядков в Портленде (штат Орегон). Такие данные привел в среду и.о. министра внутренней безопасности США Чед Вулф.

"Защищая федеральный суд на протяжении почти двух месяцев, наши сотрудники федеральных [правоохранительных] ведомств подвергались атакам, в ходе которых применялись кувалды, фейерверки <...>, камни, металлические трубы, самодельные взрывные устройства и другие [орудия нападения]. Должностные лица Портленда отказывались сотрудничать с МВБ (Министерство внутренней безопасности США - прим. ТАСС), и наши блюстители порядка получили в различных случаях более 240 ранений", - сказал Вулф. Он выступил перед персоналом МВБ США.

Вулф обвинил власти Портленда, контролируемые оппозиционной Демократической партией, в отказе от взаимодействия с федеральным правительством США. "К сожалению, этого сотрудничества не было в Портленде. Речь идет о городе, в котором местное руководство по внутриполитическим соображениям играло с общественной безопасностью, допуская попытки <...> применения насилия в отношении сотрудников федеральных компетентных органов. Разрушение федеральной собственности [в Портленде] шло безнаказанно", - заявил и.о. главы МВБ.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.

Наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде. Эти волнения продолжаются до сих пор. Президент США республиканец Дональд Трамп требует от местных властей ввода в город частей Национальной гвардии. При этом глава администрации США периодически грозит местным властям в Портленде, что федеральное правительство само наведет порядок в городе в случае их дальнейшего бездействия.