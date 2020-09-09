Четыре человека погибли при столкновении катера и баржи в Сургуте

ТАСС, 9 сентября. Четыре человека стали жертвами столкновения катера и баржи в Ханты-Мансийском автономном округе. ЧП произошло на реке в Сургуте, сообщил ТАСС в среду замглавы города Алексей Жердев.

"Мы все находимся на месте, восемь человек было на катере, четверо погибших, четверо пострадавших. На барже никто не пострадал", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону, катер столкнулся со стоящей баржей. "Катер столкнулся со стоящей баржей. По предварительной информации, на катере находились восемь человек", - сказали в пресс-службе, также уточнив, что пострадали пассажиры катера.

По данным источника в экстренных службах региона, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. "Все четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии в Сургутской клинической травматологической больнице. Среди них ребенок до 16 лет и трое взрослых", - сказал собеседник агентства.

Как в свою очередь добавил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, несовершеннолетний госпитализирован. "Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии в травмцентр в Сургуте", - сказал он.

В новость были внесены изменения (20:30 мск) - добавлена информация о пострадавших