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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Источник: Пашаев обещал Ефремову минимальное наказание за ДТП

Собеседник агентства не знает, во сколько обошлись услуги Эльмана Пашаева, но отметил, что "это далеко не один миллион рублей"
Эльман Пашаев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Эльман Пашаев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев обещал актеру Михаилу Ефремову, что своей защитой добьется минимального наказания - либо приговора, не связанного с лишением свободы, либо отбывания срока в колонии-поселении. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в окружении актера.

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"Как выяснилось, Пашаев обещал ему мягкое наказание - либо не связанное с лишением свободы, либо это будет колония-поселение с возможностью выйти условно-досрочно в ближайшее время. Именно поэтому Михаил придерживался линии защиты, предложенной его адвокатом", - пояснил собеседник агентства. Он не знает, во сколько обошлись услуги Пашаева, но отметил, что "это далеко не один миллион рублей". "Близкие Ефремова даже не знают, как и откуда у него появился этот защитник", - добавил источник.

Как сообщила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, Ефремов перед апелляцией отказался от услуг Пашаева, а его семья ищет нового адвоката. "Ефремов прямо не высказался о качестве работы Пашаева, но дал понять, что не доволен ею. Он уточнил, что его договор с Пашаевым закончился вчера", - сказала она. Член ОНК Ева Меркачева сообщила, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил" его на эти восемь лет. Пашаев назвал информацию о своем отстранении от дела "глупостью". Он уже обжаловал приговор актеру.

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