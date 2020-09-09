СМИ: два солдата погибли в результате подрыва мины в Колумбии

БОГОТА, 9 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере два представителя Вооруженных сил Колумбии погибли в результате взрыва мины на западе страны. Об этом в среду сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Тумако (западный департамент Нариньо). Военные участвовали в операции по уничтожению посевов растений, содержащих наркотические вещества, когда сработало взрывное устройство. Два солдата погибли на месте.

Власти начали расследование инцидента. Как отмечает радиостанция, в указанном районе активно действуют незаконные повстанческие и преступные группировки.