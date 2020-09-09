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В СК сообщили, что у замминистра энергетики Тихонова есть недвижимость во Франции

Следователь также заявил, что близкие Анатолия Тихонова оказывают давление на свидетелей
Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов (справа) Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов (справа)
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в хищении более 600 млн рублей заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов владеет недвижимостью во Франции, а его близкие оказывают давление на свидетелей. Об этом в среду заявил следователь Следственного комитета РФ на заседании Басманного суда, где рассматривается ходатайство об аресте Тихонова.

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"Согласно рапорту оперативного сотрудника, у Тихонова имеется недвижимое имущество на территории Франции, по указанию Тихонова его близкое окружение оказывает давление на свидетелей", - сказал он.

Сам Тихонов обратил внимание, что речь идет о квартире во Франции, которая официально задекларирована. Вместе с тем он указал, что следователь неправильно назвал страны, которые он посещал. "Страны [которые посещал] указаны некорректно, я никогда не был в Молдове или Грузии", - уточнил замминистра.

Тихонов был задержан во вторник, от следствия он пытался скрыться, постоянно меняя адреса.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие установило причастность к хищению не менее 603 млн рублей бывшего директора ФГБУ "РЭА" Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Все они задержаны. Им предъявлены обвинения в мошенничестве. С лета 2019 года Тихонов является заместителем министра энергетики.

Теги
РоссияФранция
Минэнерго признали потерпевшей стороной по делу о хищении более 600 млн рублей
Основным фигурантом дела является замминистра энергетики Анатолий Тихонов
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