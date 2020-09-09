Дипломаты РФ предпринимают меры для освобождения захваченных пиратами россиян в Нигерии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Нигерии принимает меры для скорейшего освобождения захваченных в плен пиратами двоих российских моряков, находится в контакте с властями страны. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Взяты в заложники двое российских граждан - капитан судна Гилецкий и старший помощник Кормин. Остальным шестнадцати морякам удалось избежать похищения. После получения сведений об инциденте посольство России в Абудже находится в постоянном контакте с нигерийскими властями. Установлена оперативная связь с представителями судовладельца. В настоящее время осуществляются все необходимые меры по скорейшему освобождению российских моряков из пиратского плена", - указали в министерстве.