Минэнерго признали потерпевшей стороной по делу о хищении более 600 млн рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Министерства энергетики РФ признано потерпевшей стороной по угловому делу о хищении более 600 млн рублей, основным фигурантом которого является замминистра энергетики Анатолий Тихонов. Об этом говорится в материалах дела.

"Потерпевшей стороной признано ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России", - огласила судья материалы дела. Сейчас суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Тихонова.

Он был задержан во вторник, от следствия он пытался скрыться, постоянно меняя адреса.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие установило причастность к хищению не менее 603 млн рублей бывшего директора ФГБУ РЭА Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Все они задержаны. Им предъявлены обвинения в мошенничестве.

С лета 2019 года Тихонов является заместителем министра энергетики. По версии СК, были похищены деньги, выделенные для создания информационной системы.