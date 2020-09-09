Суд арестовал замминистра энергетики России Тихонова на 2 месяца

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на 2 месяца заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, обвиняемого в хищении более 600 млн рублей, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия законно, обосновано, мотивировано и подлежит удовлетворению", - говорится в постановлении судьи Валентины Левашовой.

Следственный комитет просил арестовать чиновника до 8 ноября. Защита Тихонова заявила, что обжалует его арест.

СК обосновывал свое ходатайство тем, что в случае избрания более мягкой меры Тихонов может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, противодействовать объективному расследованию уголовного дела и продолжит заниматься преступной деятельностью.

Прокурор поддержал ходатайство следствия и заявил, что причастность к преступлению Тихонова подтверждается показаниями свидетеля. Также представитель надзорного ведомства назвал необходимость заключения чиновника в СИЗО "исключительным случаем"

Защита в свою очередь просила перенести заседание на 72 часа, так как в материалах дела отсутствуют сведения о состоянии здоровья чиновника и что он может находиться в следственном изоляторе в случае избрания ему ареста. Адвокаты Тихонова назвали его уголовное преследование попыткой "дискредитации первых лиц министерства". "Обвинение построено фактически на показаниях одного заинтересованного лица", - отметил один из представителей защиты.

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, потерпевшей стороной признано РЭА Минэнерго. Согласно данным следствия, у Тихонова имеется недвижимость на территории Франции, а по указанию чиновника его близкое окружение оказывает давление на свидетелей. Сам Тихонов отметил, что указанная следствием в оперативной справке недвижимость официально задекларирована, а страны, которые он ранее посещал, указаны некорректно.

Версия СК

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, следствие установило причастность к хищению не менее 603 млн рублей бывшего директора ФГБУ "РЭА" Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО "Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Все они задержаны. Им предъявлены обвинения в мошенничестве. С лета 2019 года Тихонов является заместителем министра энергетики. По версии СК, обвиняемые похитили деньги, выделенные для создания информационной системы.