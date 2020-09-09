Ефремов заявил, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, осужденный на 8 лет колонии за гибель человека в ДТП, недоволен приговором, но адвокат Эльман Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в апелляции. Об этом в среду сообщила журналистам член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

"Ефремов не доволен приговором и работой Пашаева. Он сказал, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы на апелляции", - сказала она.

Ранее Пашаев назвал глупостью, что актер отказался от его услуг и сообщил, что подал краткую жалобу на приговор и сейчас готовит расширенную. В этой жалобе он просит Мосгорсуд приговор отменить.

По словам Литвинович, Ефремов в присутствии членов ОНК и начальника СИЗО отказался от услуг Пашаева. Член ОНК Ева Меркачева сообщила, что Ефремов не ожидал такого приговора и считает, что адвокат "подставил" его на эти восемь лет.

Как пояснил ТАСС источник в окружении актера, Пашаев обещал, что своей защитой добьется минимального наказания - либо приговора, не связанного с лишением свободы, либо отбывания срока в колонии-поселении с возможностью быстрого освобождения условно-досрочно, поэтому Ефремов придерживался такой линии защиты. Сейчас семья ищет нового адвоката.