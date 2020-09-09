Риновирус выявили у учеников в школе в Новгородской области, где заболели более 100 детей

ТАСС, 9 сентября. Риновирус выявлен у части учеников шимской средней общеобразовательной школы имени А. И. Горева Новгородской области, где заболели более ста детей, говорится в среду в сообщении регионального оперативного штаба по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

"Получены предварительные результаты исследования материалов, отобранных у учащихся и персонала шимской средней общеобразовательной школы имени А. И. Горева. В настоящее время можно говорить о двух очагах. У пациентов с подозрением на кишечную инфекцию методом ПЦР выявлена ДНК возбудителя. Материалы сейчас находятся на подтверждении и идентификации в бактериологической лаборатории. У пациентов с симптомами ОРВИ выявлен риновирус", - говорится в сообщении.

Состояние всех пациентов удовлетворительное и не вызывает опасений.

Во вторник стало известно, что среди учеников шимской средней школы в Новгородской области выявили 131 случай инфекционного заболевания, 59 человек обратились к врачу с признаками ОРВИ. Среди заболевших 47 учеников начальной школы, 84 основной. У детей проявляются два вида симптомов: диарея и рвота или боль в горле и кашель. Состояние заболевших оценивают как удовлетворительное, госпитализация потребовалась двум школьникам. С признаками диареи и рвоты в состоянии средней тяжести они находятся в больнице Великого Новгорода.