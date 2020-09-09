СК возбудил уголовное дело после столкновения баржи и катера в ХМАО

ТАСС, 9 сентября. Следователи возбудили уголовное дело после столкновения баржи и катера на реке Черной в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра), в результате которого погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает в среду пресс-служба СК РФ.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту столкновения на реке Черной в районе города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры катера со стоящей баржей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России, оперативные сотрудники Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев произошедшего. Кроме этого, следствием устанавливается владелец маломерного судна, а также наличие у него лицензии на право перевозки пассажиров и документов, подтверждающих годность судна к плаванию и разрешающих его эксплуатацию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР, организована прокурорская проверка, на место происшествия для координации работы спецслужб выехал сургутский транспортный прокурор.

Информация о столкновении катера с баржей на стоянке маломерных судов реки Черной в Сургуте поступила в МЧС в 18:27 мск. На борту катера находились восемь человек, в том числе ребенок. Четверо из них погибли, четверо пострадали. На барже пострадавших нет.