Источник: квалификационная комиссия признала нарушения Кодекса этики адвокатом Пашаевым

"Квалификационная комиссия пришла к выводу, что адвокат Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката", - сказал собеседник агентства, добавив, что нарушения связаны с его публичной активностью.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевших Александра Добровинского (он состоит в адвокатской палате Москвы). После решения квалификационной комиссии Совет региональной палаты примет решение о дисциплинарном наказании адвоката. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.

В свою очередь сам Пилипенко сообщил, что претензии к адвокату не касаются его линии защиты. "Я как президент ФПА возбудил в отношении адвоката, одного и другого, дисциплинарное дело. Квалификационная комиссия одной из палат уже признала наличие проступка, теперь слово за Советом этой палаты о мере ответственности. Важно, что суть претензий к коллеге не касается его защитительной тактики", - сообщил он в своем блоге на "Эхо Москвы". По мнению Пилипенко, подзащитный Ефремов сам принял предложенную адвокатом тактику, которая привела к столь суровому наказанию. "Позиция в процессе стала их общей. К тому же подзащитный усугублял свое положение неуместными репликами в суде, которые явно были его авторским экспромтом", - добавил глава ФПА.