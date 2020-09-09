В Федеральной палате адвокатов заявили, что Пашаев нарушил три статьи Кодекса этики

"В деле Михаила Ефремова вместо скрупулезной и тяжелой профессиональной адвокатской работы мы увидели подрыв доверия к профессии, а он несовместим с принадлежностью к адвокатуре - ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката. Еще мы увидели агрессию, нетерпимость, рознь. Неуважение к коллегам, оппонентам и суду - все это противоречит ст. ст. 8, 15 того же Кодекса. Увидели признаки разглашения адвокатской тайны", - пишет он в блоге на "Эхо Москвы".

Кроме того, по мнению Добрынина, Пашаев нарушил запрет обещаний результата доверителю и принцип "защищая, не обвиняй". Он также отмечает, что профессиональной защиты Ефремова не было, а речь Пашаева в прениях была прямым нарушением права на защиту. По мнению статс-секретаря ФПА, адвокат превратил уголовный процесс в "гнусное зрелище".

Пашаев ранее был трижды лишен адвокатского статуса, сейчас он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия - Алания.