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ДТП с участием Михаила Ефремова

В Федеральной палате адвокатов заявили, что Пашаев нарушил три статьи Кодекса этики

Кроме того, он разгласил адвокатскую тайну, сообщил статс-секретарь ФПА России Константин Добрынин

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльмар Пашаев нарушил несколько статей Кодекса профессиональной этики адвоката, а также разгласил адвокатскую тайну, считает статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин.

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"В деле Михаила Ефремова вместо скрупулезной и тяжелой профессиональной адвокатской работы мы увидели подрыв доверия к профессии, а он несовместим с принадлежностью к адвокатуре - ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката. Еще мы увидели агрессию, нетерпимость, рознь. Неуважение к коллегам, оппонентам и суду - все это противоречит ст. ст. 8, 15 того же Кодекса. Увидели признаки разглашения адвокатской тайны", - пишет он в блоге на "Эхо Москвы".

Кроме того, по мнению Добрынина, Пашаев нарушил запрет обещаний результата доверителю и принцип "защищая, не обвиняй". Он также отмечает, что профессиональной защиты Ефремова не было, а речь Пашаева в прениях была прямым нарушением права на защиту. По мнению статс-секретаря ФПА, адвокат превратил уголовный процесс в "гнусное зрелище".

Пашаев ранее был трижды лишен адвокатского статуса, сейчас он состоит в Адвокатской палате Республики Северная Осетия - Алания.

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