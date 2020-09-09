Суд отказал СК в прекращении дела о взрыве на заводе пиротехники "Авангард" в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Гатчинский городской суд отказал СК в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела о взрыве на заводе пиротехники "Авангард" в Ленинградской области и назначении судебного штрафа директору и бывшему главному инженеру предприятия.

"Отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа", - сказано в картотеке суда.

Кроме того, суд во второй раз постановил вернуть в СК материалы дела. Первый раз решение о возврате было принято на предварительном заседании для устранения препятствий к рассмотрению. Во второй раз Гатчинский горсуд вынес такое решение в рамках рассмотрения дела по существу.

Взрыв на заводе произошел 19 октября 2018 года. Площадь обрушения составила 1,2 тыс. кв. метров, завод разрушен на 30%. В результате взрыва пять сотрудников предприятия погибли, семеро получили травмы.

Уголовное дело поступило в суд с ходатайством следствия о назначении фигурантам судебного штрафа в виде наказания. После ЧП гендиректора завода обвинили в незаконном предпринимательстве и нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По второй статье также было предъявлено обвинение и главному инженеру предприятия.