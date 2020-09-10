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Два человека погибли при пожаре в Подмосковье

Площадь возгорания составила 25 кв. м

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Два человека стали жертвами пожара в жилом доме в Подмосковье, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС в четверг.

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Корнеева в микрорайоне Центральный Домодедовского городского округа. Площадь пожара составила 25 кв. м, возгорание потушили.

"Пожарными подразделениями по лестничным маршам были спасены восемь человек, из них трое детей. Еще семь жителей покинули здание самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. В результате пожара погибли два человека, детей нет", - сообщили в главке.

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