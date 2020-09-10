В ХМАО загорелся деревянный многоквартирный дом

ТАСС, 10 сентября. Пожар в многоквартирном доме произошел в поселке городского типа Новоаганск Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"В 03:05 мск поступило сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме. Установлено, что происходит горение на втором этаже с выходом на кровлю двухэтажного многоквартирного жилого дома на площади 740 кв. м", - сказали в ведомстве.

Из дома эвакуировали 24 человека. По предварительным данным, пострадавших нет. Возгорание локализовано в 04:45 мск.