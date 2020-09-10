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На Сахалине девочка погибла из-за попытки сделать селфи в штормовую погоду

Ее смыло волной в море, когда она фотографировалась на пирсе

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Волна смыла девочку, которая стояла на пирсе в городе Холмске на юге Сахалина и пыталась сделать селфи на фоне бушующего моря. Ребенка спасти не удалось, сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе района в четверг.

"Это произошло на Приморском бульваре в Холмске вчера вечером. Девочку удалось вынести на берег, но она уже захлебнулась", - сообщил собеседник агентства. Погибшей было 16 лет.

По информации диспетчера, на место происшествия прибыли спасатели и правоохранительные органы. Они вместе с местными жителями смогли вытащить девочку на берег. Несмотря на усилия медиков, откачать ребенка не удалось. Очевидцы записали случившееся на видео, которое распространилось в интернете и вызвало общественный резонанс. Люди стали требовать оградить с помощью перил открытый пирс от моря.

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