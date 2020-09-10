Критическая ситуация с зубами сложилась у летчика Ярошенко, находящегося в тюрьме в США

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Летчик Константин Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме в американском городе Данбери, испытывает серьезные проблемы с зубами. Как рассказала в четверг ТАСС жена россиянина Виктория Ярошенко, в случае удаления зуба летчику будет крайне сложно пережевывать пищу.

"Зуб у Константина болит ужасно. Говорит, что потерпит немного и пойдет вырывать, потому что сил терпеть уже нет. Это последний зуб, которым хоть как-то можно было разжевывать пищу. После удаления жевать уже будет просто нечем", - сказала собеседница агентства.

По словам женщины, Ярошенко пытается справиться с зубной болью с помощью обезболивающих, но они почти не помогают. Администрация тюрьмы формально подходит к состоянию здоровья россиянина, не оказывая квалифицированной медицинской помощи. Так, в июне в тюремном госпитале Ярошенко уже предлагали удалить зуб. После того как россиянин написал отказ, ему запломбировали больной зуб, не выполнив необходимых процедур.

В начале августа стало известно о повторном распространении коронавирусной инфекции в тюрьме Данбери. Позднее во всех блоках были введены карантинные меры. Согласно данным на сайте федерального бюро тюрем США, в пенитенциарных учреждениях страны перенесли коронавирус 10 946 заключенных и 986 сотрудников, умерли 120 человек.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.