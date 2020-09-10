СК возбудил дело о хищении 670 млн рублей у "Россетей" Северного Кавказа

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении 670 млн рублей у ПАО "Россети Северный Кавказ". Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе СК.

"Главным следственным управлением СК по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в особо крупном размере)", - уточнили в ведомстве.

По данным следствия, с января 2017 по июнь 2020 года врио генерального директора АО "Распределительная сетевая компания" города Черкесска и член участковой избирательной комиссии Умар Казиев вместе с главным бухгалтером компании Диляной Атаевой путем намеренного неисполнения договорных обязательств перед ПАО "Россети Северный Кавказ" по заключенному договору оказания услуг по передаче электроэнергии похитили денежные средства ПАО "Россети Северный Кавказ" в сумме свыше 670 миллионов рублей. "Денежные средства были переведены на расчетные счета аффилированных организаций", - пояснили в СК.

Казиев объявлен в розыск, Атаева задержана и помещена под домашний арест.

По уголовному делу проведено свыше 20 обысков в офисах АО "Распределительная сетевая компания" и аффилированных организаций, а также по местам жительства фигурантов дела, изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность АО "Распределительная сетевая компания" и организаций-контрагентов.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.