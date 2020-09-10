Пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в Шереметьево из-за датчика неисправности

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 737, следовавший из Москвы в Красноярск, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Он вылетел в 07:58 мск из Шереметьево, через 40 минут у самолета сработал датчик неисправности левого высотомера, и экипаж принял решение вернуться. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал источник. Пострадавших нет.

Перед посадкой борт сделал четыре круга над Ярославской областью, после этого он развернулся в сторону Москвы.

Сейчас самолет осматривают техники.