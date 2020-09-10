Мосгорсуд начнет рассмотрение уголовного дела обвиняемой в шпионаже Цуркан 15 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 15 сентября начнет рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего члена правления компании "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд 15 сентября начнет рассмотрение дела Карины Цуркан, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж")", - сказала собеседница агентства.

Суд проведет предварительные слушания по делу, которые, как ожидается, пройдут в закрытом судебном заседании.

По версии следствия, 16 августа 2004 года Цуркан стала агентом, осуществляющим конфиденциальное сотрудничество с молдавской спецслужбой. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе. Цуркан утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности. Она содержится под стражей.