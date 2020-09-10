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ДТП с участием Михаила Ефремова

Пашаев заявил, что его работа с Ефремовым закончилась после приговора

При этом адвокат пояснил, что апелляционную жалобу должен подавать именно он как защитник актера на судебном процессе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора, продолжится ли она дальше, решать Ефремову.

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"У нас с ним был договор, он закончился после приговора. Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката", - сообщил Пашаев в четверг ТАСС.

В то же время адвокат пояснил, что апелляционную жалобу должен подавать именно он как защитник Ефремова на судебном процессе. "Я сейчас работаю над развернутой жалобой, через два дня подам ее в Мосгорсуд", - сказал Пашаев.

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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