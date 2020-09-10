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Женщина упала на рельсы на станции метро "Строгино" в Москве

Она жива, но получила травмы

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Полицейские вытащили женщину, упавшую на рельсы на станции метро "Строгино". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления полиции на Московском метрополитене.

"Около 09:30 на станции метро "Строгино" с платформы на жесткий путь упала женщина. Полицейские, дежурившие на станции, незамедлительно ее извлекли", - рассказали в пресс-службе.

Женщина жива, но получила травмы, полиция вызвала скорую помощь.

Как в свою очередь сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичной подземки, движение поездов на "синей" линии московского метрополитена уже вводится в график после приостановки из-за человека на пути. "Движение поездов на Арбатско-Покровской линии входит в график. Ранее из-за человека на пути станции "Строгино" на короткое время было приостановлено движение поездов, следующих в сторону станции "Пятницкое шоссе" <...> После инцидента поезда продолжили курсировать в нормальном режиме", - сказали там.

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