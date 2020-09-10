Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики адвоката в общении со СМИ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Адвокат Эльман Пашаев, защищавший в уголовном деле о ДТП интересы актера Михаила Ефремова, признал, что нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката в общении со СМИ.

"Я согласен, что нарушил Кодекс этики адвоката, так как сказал лишнее журналистам. Это действительно нарушение", - сообщил Пашаев ТАСС в четверг. Вместе с тем он отметил, что в связи с его адвокатской деятельностью квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии нарушений не нашла.

Ранее источник в адвокатских кругах сообщил ТАСС, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии-Алании признала нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката Пашаевым. По словам источника, нарушения связаны с его публичной активностью.

После решения квалификационной комиссии совет региональной палаты примет решение о дисциплинарном наказании адвоката. Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Александра Добровинского (он состоит в адвокатской палате Москвы).