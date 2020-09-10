Мосгорсуд рассмотрит апелляцию ФБК насчет Навального

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 28 сентября рассмотрит апелляционную жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на решение суда, отказавшего в жалобе на бездействие СК в возбуждении дела по факту госпитализации Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание назначено на 11:00 мск 28 сентября", - сказали в суде.

Представители ФБК жалуются на непроведение проверки по заявлению о преступлении по факту покушения на убийство и посягательства на жизнь Навального и непринятии процессуального решения.

4 сентября Басманный суд не нашел бездействия следователя при проверке заявления ФБК о возбуждении дела по факту госпитализации Навального и отклонил жалобу. В ходе заседания суд огласил ответ из Следственного комитета, который сообщил, что заявление о возбуждении уголовного дела направлено в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте.