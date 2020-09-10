Кассационный суд прекратил производство по жалобе на приговор Егору Жукову

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Второй кассационный суд в Москве в четверг прекратил производство по жалобе на приговор блогеру Егору Жукову в связи с отзывом жалобы его адвокатом. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд было представлено письмо адвоката осужденного Жукова с отзывом кассационной жалобы. Суд постановил производство по жалобе прекратить", - сказала собеседница агентства.

Защита в жалобе просила вынесения оправдательного приговора Жукову. "Защита отозвала жалобу по просьбе самого Егора Жукова, чем она вызвана, я не вправе разглашать", - сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев.

Он уточнил, что защита не ограничена сроком подачи кассационной жалобы, и она может быть заново подана в любой момент. "Впрочем, в ближайшее время вновь обращаться с жалобой мы не планируем", - сказал адвокат.

Дело Жукова

Егор Жуков был арестован 2 августа 2019 года по обвинению в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции в Москве (ст. 212 УК РФ). Через месяц по ходатайству следствия он был переведен под домашний арест. Позднее СК первоначальное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения Жукова стали ролики, опубликованные в YouTube.

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, обвинение против Жукова основывается на экспертизе, сделанной экспертом ФСБ РФ Александром Коршиковым. Он признал, что не нашел в словах Жукова прямых призывов к насилию, но сделал вывод о том, что блогер в своих выступлениях подталкивал аудиторию к насильственным действиям. Прокурор требовал для Жукова четыре года колонии общего режима, суд приговорил его к трем годам условно. Ему также запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов, что предполагает запрет на создание и ведение собственных страниц в интернете. Позже Мосгорсуд оставил данный приговор в силе.