Прокурор просит условный срок боксеру Кушиташвили по делу об избиении росгвардейца

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Гособвинение просит приговорить к 3 годам условно двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, обвиняемого в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков.

"Прошу признать Кушиташвили виновным по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере") и назначить ему наказание по совокупности преступлений 3 года, наказание считать условным", - сказал гособвинитель в 235-м гарнизонном военном суде Москвы.

Кушиташвили полностью признал свою вину, возместил ущерб пострадавшему росгвардейцу в ходе предварительного следствия.

Как ожидается, 10 сентября суд огласит приговор по делу.

Суть обвинения

По версии следствия, Кушиташвили нанес потерпевшему два удара кулаками по лицу, что привело к закрытому перелому костей носа со смещением.

Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков (по данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля).

Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина. Так как он является военнослужащим, дело расследовали военные следователи СК. В отношении Кушиташвили было возбуждено дело по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере") УК РФ. Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы. 14 февраля в суде стали известны результаты анализов, согласно которым в моче спортсмена обнаружены следы кокаина. Защита боксера настаивает на его невиновности.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером.