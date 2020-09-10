Природный пожар в Бобровском районе Воронежской области удалось ликвидировать

ТАСС, 10 сентября. Крупный природный пожар в Бобровском районе Воронежской области потушен, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС РФ.

"10 сентября в 10 часов утра пожар был ликвидирован. К ликвидации привлекалась группировка сил и средств в количестве 162 человека и 41 единицы техники", - сказали в ведомстве.

Природный пожар в Бобровском районе Воронежской области возник в понедельник в пойменных низинах реки Битюг, где имеются болота и залежи торфа. С небольшими очагами удавалось справляться, но из-за сильного ветра с порывами до 24 м/с площадь пожара резко выросла, сначала до 5 га, а во вторник - до 20 гектаров. Огонь быстро перешел через русло реки на противоположный берег, площадь возгорания увеличилась к вечеру вторника до 130 гектаров.