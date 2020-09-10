На юге Москвы мужчина убил знакомую на глазах прохожих

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мужчина напал с ножом на знакомую на глазах у прохожих около торгового центра на юге Москвы, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Около торгового центра "Каширская плаза" мужчина напал с ножом на женщину, она погибла на месте", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной убийства стала ревность. Сейчас идет опрос свидетелей нападения.

Как сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по подозрению в убийстве задержан мужчина 1984 года рождения, следствие будет ходатайствовать о его аресте. По ее словам, убийство было совершено во время ссоры на почве ревности. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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