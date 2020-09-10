Полицейский пес помог поймать педофила в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Полицейский пес по запаху одежды смог найти в заброшенном доме в Петербурге 15-летнюю девочку, которую намеревался изнасиловать мужчина, затащивший ее туда. Сейчас злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"9 сентября в 23:50 в полицию обратилась жительница города Ломоносов с заявлением о том, что пропала ее 15-летняя дочь, которая ушла из дома, и до позднего вечера ее местонахождение было неизвестно. Служебная собака по кличке Волк Меркурий по запаху одежды ребенка взяла след и привела полицейских к заброшенному дому. Собака также точно указала подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек. Оперативники обнаружили мужчину в тот момент, когда он пытался совершить в отношении девочки преступление сексуального характера", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, ранее мужчина надругался над несовершеннолетней на берегу Финского залива, угрожая ей кухонным ножом. Позже он отвел девочку в заброшенный дом.

"Задержанным оказался 36-летний неработающий местный житель, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и хулиганство, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Освободился он из мест лишения свободы несколько лет назад", - говорится в сообщении.