Генпрокуратура направила в суд дело хакера, укравшего более 10 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении хакера Алексея Фещенко, обвиняемого в хищении более 10 млн рублей у трех коммерческих организаций Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексея Фещенко. Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд Владимирской области для рассмотрения по существу", - сообщили в ведомстве. Фещенко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 272 УК РФ (пособничество в неправомерном доступе к компьютерной информации) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 273 УК РФ (пособничество в распространении и использовании вредоносных компьютерных программ).

По версии следствия, с сентября по ноябрь 2018 года Фещенко с другими неустановленными лицами распространил в интернете вредоносное программное обеспечение, с помощью которого они получили доступ к локальным компьютерным сетям трех коммерческих организаций в Коврове Владимирской области. По подложным платежным документам хакеры похитили у коммерсантов 10,8 млн рублей.