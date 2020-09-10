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Дело в отношении Сергея Фургала
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СК просит отпустить признавшего вину экс-партнера Фургала под домашний арест

Николай Мистрюков заявил следствию, что бывший губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского
Николай Мистрюков (в центре) Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Описание
Николай Мистрюков (в центре)
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет просит Басманный суд Москвы смягчить меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову, который признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, заседание пройдет в ближайшее время.

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"В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении Мистрюкову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября 2020 года", - сказала собеседница агентства.

Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Экс-партнер Фургала заявил следствию, что бывший губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

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