СК просит отпустить признавшего вину экс-партнера Фургала под домашний арест

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет просит Басманный суд Москвы смягчить меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову, который признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, заседание пройдет в ближайшее время.

"В суд поступило ходатайство органов следствия об изменении Мистрюкову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест на срок до 18 октября 2020 года", - сказала собеседница агентства.

Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Экс-партнер Фургала заявил следствию, что бывший губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.