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Дело в отношении Сергея Фургала

Суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест экс-партнера Фургала Мистрюкова

Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве
Николай Мистрюков Кирилл Зыков/АГН "Москва"
Описание
Николай Мистрюков
© Кирилл Зыков/АГН "Москва"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову, который признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, срок домашнего ареста установлен обвиняемому до 18 октября.

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"Постановлением Басманного районного суда мера пресечения в отношении Мистрюкова изменена с заключения под стражу на домашний арест, срок которого установлен до 18 октября", - сказала собеседница агентства.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ. Заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Экс-партнер Фургала заявил следствию, что бывший губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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