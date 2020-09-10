Суд Москвы отпустил из СИЗО под домашний арест экс-партнера Фургала Мистрюкова

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову, который признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, срок домашнего ареста установлен обвиняемому до 18 октября.

Что известно о деле экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала

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"Постановлением Басманного районного суда мера пресечения в отношении Мистрюкова изменена с заключения под стражу на домашний арест, срок которого установлен до 18 октября", - сказала собеседница агентства.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ. Заседание проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме.

Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Экс-партнер Фургала заявил следствию, что бывший губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.