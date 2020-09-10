В порту Бейрута вспыхнул новый пожар

БЕЙРУТ, 10 сентября. /ТАСС/. Новый пожар произошел в четверг на территории порта столицы Ливана Бейрута. Как сообщили ТАСС очевидцы, сильный пожар вспыхнул рядом с местом, где произошел взрыв 4 августа.

Причина возгорания неизвестна. В район происшествия направляются пожарные машины и кареты скорой помощи. Рабочие срочно покидают территорию порта.

По данным телеканала Al Arabiya, пожар начался на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов, расположенном в зоне морского порта.