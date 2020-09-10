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Суд приговорил к трем годам условно боксера Кушиташвили

Он признан виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков
Георгий Кушиташвили (справа) Ольга Сиверкина/ТАСС
Описание
Георгий Кушиташвили (справа)
© Ольга Сиверкина/ТАСС

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. 235-й гарнизонный военный суд в Москве приговорил к 3 годам колонии условно двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, признанного виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил признать Кушиташвили виновным по ч. 2 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 1 ст. 228 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере"), назначить ему наказание в виде трех лет колонии свободы условно", - огласил решение судья.

Сотрудники Росгвардии в начале февраля задержали Кушиташвили и его приятеля в центре Москвы по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников.

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