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Дело в отношении Сергея Фургала

Защита назвала причину смягчения меры пресечения экс-партнеру Фургала

Николаю Мистрюкову смягчили меру пресечения в связи с заболеванием, а не из-за сделки со следствием, сообщил адвокат Алексей Ульянов

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы смягчил меру пресечения бывшему деловому партнеру экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николаю Мистрюкову в связи с заболеванием, а не из-за сделки со следствием. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Алексей Ульянов.

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"Заболевание - вот основная причина изменения меры пресечения, потому что сидел бы он и сидел со сделкой [со следствием]", - сказал защитник. Таким образом, адвокат подтвердил информацию источника ТАСС о заключении Мистрюковым досудебного соглашения.

В Басманном суде в свою очередь ТАСС сообщили, что ходатайство следствия было удовлетворено, так как "изменились обстоятельства, учитываемые судом при избрании меры пресечения".

Мистрюков дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Экс-партнер Фургала заявил следствию, что бывший губернатор является одним из организаторов убийства и покушения на убийство двух хабаровских бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольского.

Теги
РоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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