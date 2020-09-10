Суд изъял у экс-главы Марий Эл Маркелова имущество на сумму более 374 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Суд по требованию Генпрокуратуры России обратил в доход государства имущество на сумму более 374 млн рублей бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Ленинским районным судом Ульяновска удовлетворен второй иск заместителя генпрокурора РФ о взыскании в государственную казну приобретенного коррупционным путем имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова и других соответчиков", - сообщили в ведомстве.

Общая сумма обращенных в доход государства объектов недвижимости, транспортных средств и денег составила 374,8 млн рублей.

Это уже второй иск об обращении в доход государства имущества Маркелова. 25 ноября 2019 года Нижегородский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество стоимостью 2,2 млрд рублей Маркелова и его супруги.

Указом президента РФ 6 апреля 2017 года Маркелова освободили от должности руководителя республики Марий Эл по личному заявлению. 14 апреля того же года Басманный суд Москвы арестовал его по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки. Его также обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном приобретении и хранении боеприпасов. По решению Верховного суда дело в отношении Маркелова рассматривается в Нижнем Новгороде. Вину бывший губернатор отрицает.