СК считает замминистра энергетики Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следствие считает заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова организатором хищения более 600 млн рублей, выделенных на создание информационной системы. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

Обвинение в хищениях, помимо Тихонова, предъявлено его советнику Роману Рыжкову, а также вице-президентам АО "Ланит" Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову.

"В 2014 году был заключен государственный контракт на сумму более 600 млн рублей по разработке программы информационной системы топливно-энергетического комплекса. В 2016 году обвиняемые подписали акты выполненных работ, на основании которых более 600 млн рублей были перечислены IT-компании "Ланит". Как полагает следствие, работы были выполнены не в полном объеме, а денежные средства похищены. Согласно материалам уголовного дела, организатором этой мошеннической схемы является Анатолий Тихонов, ныне занимающий должность заместителя министра энергетики", - сказала Петренко.

По ее словам, изначально уголовное дело несколько месяцев расследовалось полицией, но затем было передано в Следственный комитет России, после чего начались активные следственные действия. Тихонов пытался скрыться, он был задержан во вторник. В среду Басманный суд арестовал его, Макарова, Рыжкова и Серебрякова. Петренко отметила, что устанавливаются другие лица, причастные к мошенничеству.

Тихонов вину не признает, его защита назвала уголовное преследование попыткой "дискредитации первых лиц министерства", так как обвинение построено фактически на показаниях одного заинтересованного лица. Тихонов был назначен замглавы Минэнерго летом 2019 года.