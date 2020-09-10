СК признал трех младенцев потерпевшими по делу о торговле детьми от суррогатных матерей

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следствие признало трех младенцев потерпевшими в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Как уточнил ТАСС адвокат Игорь Трунов, представителем потерпевшей стороны признана сотрудник опеки.

"Следователем было принято решение о признании троих детей потерпевшей стороной, а их представителем признан старший инспектор управления опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Ленинскому городскому округу", - сказал защитник.

По его словам, постановление следствия уже обжаловано. "При наличии неоспоренных документов, подтверждающих происхождение (отцовство и материнство) выданных Хамовническим ЗАГСом, следствие не могло признать сотрудника опеки представителем потерпевшим", - отметил Трунов, представляющий интересы филиппинского политика, чьи дети находятся в подмосковной больнице.

Басманный суд Москвы в конце августа отклонил жалобу вице-спикера палаты представителей Конгресса Филиппин Фредениля Эрнаеса Кастро на изъятие двух его детей-близнецов, находящихся в подмосковной больнице в рамках уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Решение не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России отклонил просьбу Кастро о проведении генетической экспертизы его детям, чтобы, по словам Трунова, подтвердить генетическое родство с детьми политика и его супруги Джейн Тан, которые являются гражданами Филиппин.

По словам Трунова, двое детей-близнецов филиппинского политика, являющиеся вещественным доказательством по уголовному делу, удерживаются почти год в Видновском доме ребенка для детей с поражением нервной системы и нарушениями психики.