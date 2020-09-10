В Петербурге самолет приземлился лишь со второго раза из-за выбежавшей на аэродром собаки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Победа" совершил дополнительный круг перед посадкой в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. С первого раза посадить борт не удалось из-за того, что на территорию аэродрома выбежала собака, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"На территории аэродрома в аэропорту Пулково заметили собаку, поэтому было принято решение рейс авиакомпании "Победа" отправить на второй круг. Благодаря своевременным мерам инцидент был оперативно устранен. Во второй раз самолет успешно приземлился, никто не пострадал", - сообщил источник.